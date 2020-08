Rittig měl kolem sebe lidi z policie a velmi dobře zabezpečený dům, všude se o něm mluvilo, byl prakticky nesledovatelný. Rozhodnutí soudu v kauze Nagyová jsou divná, Nečas je jen lhář, říká Robert Šlachta, bývalý ředitel ÚOOZ. Za svou knihou si stojím, byla to zpověď za třicet let. Velmi uvažuju o vstupu do politiky, Babiš mě zklamal, vláda není v žádném případě protikorupční, dodává.