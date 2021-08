Mělo to předehru, najednou zjistila, že by měla startovat i na štafetě na 400m, následně se ukázalo, že došlo k chybě ze strany Běloruské výpravy a byla obviněna, že nedrží partu, co si to dovoluje a že jí nakonec nedovolí startovat ani v její disciplíně. Její manžel už je na Ukrajině, babička potvrdila, že k rodině policie dorazila. Je to způsob, jak vyvíjet nátlak na oponenty, říká Ondřej Soukup