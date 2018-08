Šporcl: Doba se změnila, člověk musí říkat jasné názory, jsem připraven se soudit s Primou i Semínem

dnes | Byl jsem osloven přímo spolupracovníky produkce TV Prima, je to můj osobní postoj a jsem připraven se soudit s TV Prima i Michalem Semínem, říká houslista Pavel Šporcl, který na svém Facebooku publikoval text o tom, že byl osloven k účasti na koncertě k oslavě 100 let republiky, který měl organizovat Nadační fond Má vlast a vysílat TV Prima. Fond je podle Šporcla propojen s Akcí D.O.S.T Michala Semína. Dodává, že signatáři D.O.S.T. jsou například Adam Bartoš nebo Ladislav Bátora, a je tak zjevné, že fond Má vlast je antisemitský. Důkazů je dost, myslel jsem to jako nenávist ke všem semitského původu, i k Arabům, hnutí je totálně protimuslimské, proti snahám integrovat lidi v nouzi, dodává.