Ochranný dohled byl uzákoněním šikany, policie dostala do rukou nástroj a využívala ho. Když se člověk hlásil na stanici, musel se podepsat. A když si nedonesl vlastní propisku, žádnou mu nepůjčili, on se nepodepsal a ochranný dohled porušil, líčí někdejší disident František “Čuňas” Stárek, který takhle prožil dva roky. Policie záměrně provokovala a chodila do bytu i po desáté večer, dodává.