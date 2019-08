Stavbař: Lidi jsou pohodlní, jdou radši do Amazonu než k nám, bez Ukrajinců to nejde

dnes | Sehnat dělníka trvá měsíce, mohli bychom zaměstnat desítky lidí, jsme přetížení a musíme odmítat zakázky, říká jednatel stavební společnosti Kasten Aleš Kocourek. Bez Ukrajinců si tu práci nedovedu představit, dělám s nimi dvacet let a jsou to mistři svého oboru, nemám je kým nahradit, upozorňuje. Chodí k nám na praxi žáci z učiliště, v oboru z nich ale nezůstává nikdo. Dokud budou mít dělnické profese ve stavebnictví tak malou sociální prestiž jako teď, tak to ani ty peníze nenahradí, míní Kocourek.