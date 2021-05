Nikdo by si snad z mých kolegů netroufl jet do Běloruska, kdoví, co by nás tam mohlo čekat. Zatčením Prataseviče chtěl možná Lukašenko ukázat všem za hranicemi, že nikdo není v bezpečí. Režim utahuje šrouby, každý den myslíme, že je to to nejhorší, co se může stát, a pak přijde další den, a stane se něco ještě horšího, říká Sjarhej Šupa, běloruský novinář z Rádia Svobodná Evropa.