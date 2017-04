Superbakterie? Může se objevit zítra, antibiotika by nefungovala, vyvíjíme lék z česneku, říká vědec

dnes | Máme prototyp robota, který v těle rozváží léky, je to kapsulka velikosti krevní buńky, v sobě má zásobníčky s účinnou látkou a ty reagují na místě účinku. My s robotem můžeme komunikovat a navedeme ho na správné místo, říká František Štěpánek, který vyvíjí lék z molekul česnekového Alicinu. Dodává, že doba, kdy antibiotika přestanou zcela účinkovat může nastat za deset let, nebo zítra. Je proto nutné vyvíjet nové léky a možnosti, jak s nimi bojovat.