Život ve Švédsku není tolik omezen, Švédové důvěřují vládě a vláda důvěřuje jim, mohou se na ni spolehnout, vláda vše pečlivě vysvětluje, aby to každý pochopil, co se řekne, to platí, z Česka mám pocit, že je komunikace zmatečná, říká Češka žijící ve Švédsku Jana Ščamburová.