Covidový vlak ujíždí, není možné slibovat, že budeme hlasovat pro nouzový stav, když nevíme, co bude vláda dělat, a mám pocit, že to neví ani vláda, na omezení mobility vláda nepotřebuje nouzový stav, jenom je to pracnější a vyžaduje to propracovanější přístup, říká poslanec ODS Bohuslav Svoboda. Když jsem před rokem upozorňoval na koronavirus, Poslanecká sněmovna se mi vysmála, dodává.