Svobodová: Uprchlíci žili v krytech s mrtvými. Je jim jedno, kam jdou, hlavně pryč

„Nejhorší to bylo v Buče, žili tam s mrtvými v krytech, humanitární koridor selhal. Na autobusy marně čekaly tisíce lidí. To, co se tam děje přes noc, se nedá popsat. Křičí ze spaní. I když jsou ve Lvově, nemůžou vypnout. Řeší osudy svých blízkých tak dlouho, dokud nedostanou zprávu, že už není na koho čekat,” popisuje tragické příběhy z Ukrajiny redaktorka Respektu Ivana Svobodová.

