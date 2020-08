Nemůžu říct, že by mě výbuch šokoval. Libanon funguje, jak funguje. Nemá perfektní administrativu. Něco takového se stát mohlo, říká k explozi v Bejrútu velvyslankyně Michaela Froňková. Libanonci měli dojem, že už koronavirus je přespříliš. Teď nevidí světlo na konci tunelu. Libanon si to nezaslouží. Díky jeho vztahu k uprchlíkům se migrační vlna nepřelila v ještě větším rozsahu do Evropy, dodává.