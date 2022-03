„Prostor pro jednání moc není. Putin chce diskutovat s USA, s nikým jiným. Posledních třináct let u něj pozoruji prvky paranoie. To se ale nevylučuje s tím, že má už od nástupu do funkce dlouhodobý plán,” říká bývalý premiér Mirek Topolánek. “Racionální dávno není, odstupovat se mu bude velmi špatně. Jediným řešením je odstranit ho,” dodává

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!