Jsem na začátku boje se závislostí a vím, že ho budu bojovat do konce života. Myslel jsem, že bez kokainu nedokážu pracovat, ale je to přesně naopak, hlava se mi rozsvítila, říká Dominik Turza aka DJ Roxtar, autor videí s maňáskem Adolfeenem. Klip Corona Firus vznikl v den, kdy mě pustili z léčebny. Musel jsem spolknout svoje ego a soustředit se na to, že lidé chtějí krátká a vtipná videa, dodává.