U dětí se se smrtí nepočítá, rodiče nejsou připraveni přežít své dítě, říká Vernerová

dnes | Dům pro Julii by měl stát do tří let, máme podporu města i přislíbený pozemek. Dětský hospic bude hlavně pomoc rodinám, rodiče nejsou připraveni, že by měli přežít svoje dítě, péče je velmi náročná, chceme pracovat s celou rodinou, říká Radka Vernerová, zakladatelka dětského hospicu Dům pro Julii. Dodává, že stát spolupracovat chce, ale budou nutné legislativní změny, chybí především finance na provoz, ale všichni jsou si vědomi toho, že odlehčovací služby chybí, dítě by mělo mít možnost být doma s rodiči až do posledních chvil.