Umělá inteligence v umění? Otevírá to nový svět, i méně zdatní mohou tvořit, říká Tyl

„Je to nový nástroj pro umělce, mají plejádu z čeho si vybrat. Mění se to přímo před očima. Vyzkoušet si to může více než milion lidí po celé světě," říká o umělé inteligenci generující umění Jan Tyl, výzkumník z Univerzity Karlovy. „Pokrok v určitých oblastech umělé inteligence je obrovský, dá se to zneužít v propagandě, ale technologie jako takové bych se nebál, nemá důvod nás vymýtit," dodává.

