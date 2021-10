Urbanová: Piráty jsme nepodrazili. S Rakušanem jsem strávila kampaň, tak mě podpořil

Byl to nápad Víta Rakušana. Kampaň byla deset náročných měsíců mého života a on to chtěl lidsky ocenit. Teď mě to mrzí, protože je za to ostřelován, říká asistentka šéfa STAN a nově zvolená poslankyně Barbora Urbanová, která uspěla z 12. místa středočeské kandidátky. Dělali jsme všechno pro to, aby koalice jako celek uspěla. Nemůžeme ale přece lidem vzít právo volit toho a toho, dodává.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!