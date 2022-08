„Zákrok vypadá nepřiměřeně, ale těžko to soudit podle krátkého videa. Není ani jasné, co tomu předcházelo, to přísluší kontrolním orgánům,” říká bývalý policista a lektor Policejní akademie Stanislav Kazbunda k incidentu, který se v červenci odehrál před služebnou v Horních Počernicích. Policista tvrdě zakročil vůči muži, který údajně vyhrožoval hlídce násilím.

