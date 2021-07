Myslím, že si budeme kupovat kultivované maso vyvinuté v laboratoři do 5 let. Je to náročné, ještě jsme nenarazili na konec vývoje. Zvířeti nemusí být ubližováno, maso bude mít totožnou chuť i vlastnosti, pomůžeme přírodě, říká Kateřina Marešová, gymnazistka, která vyvíjí kultivované maso v laboratoři Bene Meat Technologies. Mám jasno v tom, co chci po škole dělat, čím dřív začnu, tím líp, dodává.