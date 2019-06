V Africe se stal králem: Nikdy jsem tam nechtěl žít, ale potřeboval jsem najít kořeny

dnes | V patnácti mi do Bruntálu přišla obálka s letenkami do Nigérie, můj otec byl král tamního kmene, nikdy předtím jsem ho neviděl, na letišti v Lagosu jsem se hned ztratil, trvalo mi několik dní, než jsem otce našel, říká Obonete S. Ubam, který po smrti otce dobrovolně odešel z Česka do Nigérie. Vrátil se jako dědic trůnu a jako nejstarší syn se po smrti otce musel postarat o jeho rodinu i majetek. Napsal o tom knihu Sedm let v Africe. Musel jsem udělat krok do neznáma, do místa, které je na seznamu nejnebezpečnějších míst na světě, dodává. Potřeboval jsem se přiblížit svým kořenům, doplnit chybějící část mé identity, říká.