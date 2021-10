V Praze už bude jen dráž, bytová krize to ale není, lidé mají kde bydlet, říká Brůna

Hypotéka je dobrý sluha, ale zlý pán. Navíc je otázkou, jestli hypotéka znamená vlastní bydlení. Zkuste bance neposlat tři splátky a uvidíte, říká investor Vladimír Brůna. Bytovou krizí podle něj Česko netrpí. Není to tak, že by lidé neměli kde bydlet. Určitě je dostatek nájemních bytů. Češi mají špatné zkušenosti s investováním do akcií a peníze proto ukládají do bytů, dodává.

