Vandráci Liška a Révai: Čtvrt roku na cestě je o toleranci, v krizi jsme se rozdělili

dnes | Dobrodružství nám na cestě spadlo z nebe, obyčejné věci, jak lidé žijí a přemýšlí, byly pro nás nejcennější, čtvrt roku společného cestování je zásah do soukromí a chce to toleranci, když přišla krize, na čtyři dny jsme se v Guatemale rozdělili, tvrdí herci Pavel Liška a Jan Révai, kteří si říkají Vandráci. Za tři měsíce projeli na motorkách společně s kameramanem Hynkem Bernardem Střední Ameriku a natočili o své cestě seriál. Teď o zážitcích přednáší po celé republice. Zažil jsem tam stav absolutního štěstí, už je to ve mně napořád, dodává Liška.