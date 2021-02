Premiér, který by měl vyjednávat se všemi politickými kluby o nouzovém stavu, to neumí, předseda ČSSD Hamáček může vyjednávat cokoliv, ale Andrej Babiš, když to není jeho úspěch a on u toho nebyl, tak to shodí ze stolu, sám jsem na to jednání alergický, říká poslanec ČSSD Ondřej Veselý. Pokud by Babiš uhnul stranou, tak je situace lepší, byli bychom schopni něco vyjednat s opozicí, dodává.