Vláda hájí zájmy těžařů, další uhlí z Bíliny vůbec není potřeba, kritizuje Koželouh

dnes | Stále tu běží staré a málo účinné elektrárny a spousta uhlí jen zbytečně proletí komínem. Kdyby byly vypnuty, tak by byl uhlí dostatek, míní programový ředitel Hnutí DUHA Jiří Koželouh. Ministerstvo životního prostředí nedávno vydalo souhlasné stanovisko s prodloužením těžby v severočeském lomu Bílina o pět let do roku 2035. Stavět energetickou bezpečnost na uhlí a na tom, že budeme vyvážet elektřinu, není dobrá cesta. Tomu jdou naproti spíše obnovitelné zdroje energie, tvrdí Koželouh.