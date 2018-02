Všechno hezké je od migrantů z Evropy. Touha odejít je v Senegalu všudypřítomná, říká Lindner

dnes | Senegal je zemí, odkud v přepočtu na obyvatele odchází do Evropy největší počet nelegálních migrantů, líčí reportér Respektu Tomáš Lindner. Starý kontinent je podle něj pro Senegalce rájem a snem. Migranti posílají do země víc peněz než je celá rozvojová pomoc, z prodeje náramků u Kolosea si může rodina postavit v Senegalu dům, říká Lindner. Velký tlak na migraci do Evropy podle něj nelze odstranit z roku na rok. Je to impuls k tomu, aby Evropa považovala budoucí úspěch Afriky za svoji prioritu, myslí si.