Výsledky auditu jsou ostuda, z vlády s Babišem nic nemáme, ČSSD to škodí, říká Veselý

dnes | Nepředpokládám, že je to poslední z problémů Andreje Babiše, proto jsem do vlády s ním jít nechtěl, málokterý z kolegů ale od té doby změnil názor, míní místopředseda ČSSD Ondřej Veselý. Češi rozhodně neudali Čechy, jak tvrdí premiér. Chápu, že se ho to osobně dotýká, ale od toho je premiér, aby se od toho dokázal oprostit, říká poslanec. Zpráva Evropské komise má ale své mouchy, chci si počkat na závěrečnou verzi, než vyslovím soud, dodává.