Xenofobii máme v genech, hlavně být upozaděnej, let's make Czech Republic small again, říká Šindelka

dnes | Nikdy jsme nebyli v tak silném kontaktu s cizím, že bychom museli čelit kulturám, které jsou tak odlišné, Češi v tomhle směru mají několik nevýhod, dlouhou dobu jsme byli uzavření, máme problém s jazykama, jsme uprostřed Evropy, ale nejsme otevření světu, tendence je vztahovat se do sebe, rozumím tomu a cejtím to v sám sobě, člověk má pocit, že je z malého světa, hlavně být upozaděnej a moc se neprojevovat, na každé hranici člověk trne, jestli neudělal něco špatně, let's make Czech Republic small again, pohyb směrem do nějaké ulity je silný, to je něco, co nám v budoucnu může škodit, říká spisovatel a držitel ceny Magnesia Litera pro nejlepší prózu za knihu Únava materiálu Marek Šindelka.