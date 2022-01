Z Kambodže dovážejí unikátní pepř: Má cenu zlata, způsobili jsme pepřovou revoluci

„Kampotský pepř je nejlepší na světě, trefili jsme se s ním do chuti laikům i špičkovým šéfkuchařům,” říkají Klára Dohnalová a David Pavel, kteří před lety začali pepř od malých farmářů v Kambodži vykupovat a dovážet do Česka. „Máme pod křídly 203 rodin. Za pepř jim platíme bez prostředníků přímo na ruku nezávisle stanovenou cenu. Díky tomu mohou například posílat děti do škol” dodávají.

