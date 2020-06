My nejsme prodejci rovnátek, my jsme lékaři, kteří pracují s lidmi. Nejsem tím, kdo pacientům nejdražší rovnátka nutí, říká ortodontistka Klára Šafránková. Od příštího roku by si měli dospělí s estetickými vadami platit fixní rovnátka kompletně sami. Ty nejdražší přitom stojí i 150 tisíc. Na křivé zuby se neumírá, nejde o život. Lidé se dnes ale za rovnátka nestydí, naopak se jimi pyšní, dodává.