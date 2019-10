Pro část lidí není svoboda nic podstatného. Klidně by ji vyměnili za jistotu stálého příjmu. Mají pocit, že je nikdo neposlouchá, myslí si zakladatel Paměti Národa Mikuláš Kroupa. Průzkum ukázal, že každý čtvrtý Čech neví, kdy začala sametová revoluce. Člověk musí hledat formy, jak některé lidi oslovit. Často čtou Sputnik nebo Aeronet a to je žumpa, do které my sestupovat nebudeme, dodává Kroupa.