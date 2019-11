Kauza snížila důvěryhodnost strany, Michálek neměl emotivně komunikovat tyto záležitosti navenek, situaci to jen zhoršilo a straně to může uškodit. Ale lidé mají právo vědět vše, co se ve straně děje, je normální, že se vyhrocená debata občas strhne do vulgarit, říká Patrick Zandl, zastupitel Pirátů v Brandýse nad Labem, který odstoupil z kandidátky pro krajské volby.