Až o mně premiér řekne, že jsem zloděj nebo blbec, žalobu na něj nepodám, ale vlastizrádce nejsem, jde mi o očistu jména, říká lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. Andrej Babiš ho vlastizrádcem nazval minulý týden a včera se za to omluvil. Omluvil se tak, že se vlastně neomluvil. Je to veliký zásah do života, řada lidí, která s ním spolupracovala, už se mi omluvila za něj, líčí politik.