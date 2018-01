Zeman by si měl odpočinout, druhé kolo bych vyhrál, strach z Babiše by měl mít každý, říká Topolánek

dnes | Prezident je funkce výsostně politická, nemůže ji dělat nepolitik, po těch osmi letech jsem podstatně jiný, jsem člověk budoucnosti. Zeman rozděluje společnost a fyzicky by těžce zvládal prezidentský program dalších pět let, říká prezidentský kandidát Mirek Topolánek. Dodává, že mu vadí i okolí Miloše Zemana, včetně jeho známého Martina Nejedlého. Lidé by prý měli mít obavu o svobodu v zemi a koncentraci moci do rukou Andreje Babiše.