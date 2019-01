Zeman ztrácí bez nepřítele půdu pod nohama, je bezpečnostním rizikem, říká Fedor Gál

dnes | Máme za sebou třicet let od listopadu 89'. Byl to oblouk od Václava Havla k Miloši Zemanovi, od společného státu ke dvěma samostatným republikám, od revolucionářů k nacionalistům a xenofobům. Je dobré je vidět a slyšet. Ukazují, kudy cesta nevede. Věřím, že po pádu následuje vzestup, zažil jsem to v životě mnohokrát, říká sociolog a publicista Fedor Gál.