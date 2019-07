Zemana nejsem schopný znásilnit. Jste ještě moc mladej, zaútočil Babiš na novináře

dnes | Já jsem úplně neschopný, proto jsem udělal jednu z největších firem ve střední a východní Evropě a založil hnutí, které vyhrálo za sedm let šest voleb, zareagoval premiér Andrej Babiš na dotaz DVTV, proč nebyl schopen za tři měsíce vyměnit ministra kultury. Tenhle problém určitě nebudu řešit žalobou na prezidenta, zkuste si to nastudovat a neklaďte mi hloupé otázky, jste moc mladej na to, abyste to pochopil, zaútočil Babiš na brífinku po jednání s odvolaným ministrem kultury Antonínem Staňkem.