Johnson válku o brexit neprohrál, v nových volbách by byl favoritem, říká Hošek

dnes | Johnsonovi prošlo něco, co by jinému Britovi neprošlo, jeho vztah k EU je dlouhodobý, nemůžeme ho obviňovat z toho, že bruselským nuancím nerozumí, říká šéfkomentátor Seznam Zprávy Jiří Hošek. Brexit bez dohody se podle něj nedá zakázat, strany mají odlišné představy. Přestože je opozice přesvědčena, že na něj není země připravená, pokud by byly předčasné volby, Johnson má šanci k 31. říjnu odejít podle slibu z EU, dodává Hošek.