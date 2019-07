Zneužívá se odkaz listopadu 1989, na Letné nebyla celá společnost, říká Strejček

dnes | Je zjevné, že demonstrují frustrovaní lidé, svůj názor by měli raději vyjádřit ve svobodných volbách, říká Ivo Strejček, člen správní rady Institutu Václava Klause. Kdyby tu byly funkční a prosperující politické strany, tak by tu ANO nebylo, vysvětluje. Spolek Milion chvilek by měl vytvořit politické uskupení a zformovat program, jinak nemá právo mluvit o nadstranickosti, dodává.