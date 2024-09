V mnoha firmách stále převládá manuální práce, a to i v činnostech, které by bylo možné jednoduše automatizovat. V debatě týdeníku Ekonom zazněly příčiny toho, že domácí průmysl je při zavádění automatizace a dalších softwarových prvků do výroby pozadu. Diskutující pojmenovali hlavní překážky ke změně tohoto stavu a shrnuli nejdůležitější věci, na které by si firmy při digitalizaci měly dát pozor.