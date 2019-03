Vítejte v totalitním impériu. Jste vhodný nebo vyvrhel?

dnes | Čína zavádí do života heslo: Jakmile jednou ztratíte důvěru, připravte se na omezení a překážky na každém rohu. Tamní komunistická vláda lidem nařizuje, co je společensky přijatelné chování a co už je za hranou. Vstupte do totalitního impéria s editore sociálních médií Janem Hrušovským.