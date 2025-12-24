Máme se jako nikdy, jen jsme zapomněli přestat naříkat, myslí si Jan Graubner

„Bez víry bychom nebyli schopni žít,“ konstatuje pražský arcibiskup Jan Graubner. Má prý přitom na mysli víru v nejobecnějším smyslu. „Kdybych nevěřil, že tramvaj jede tam, kam má napsáno, tak do ní nenasednu.“ Jsou ale věci v duchovní rovině, nad kterou každý tak úplně nepřemýšlí, říká se vzpomínkou na primáře, který mu kdysi svěřil, že už v životě viděl mnoho ateistů, ale žádného neviděl umírat.
Pokud jde o stále nižší porodnost, měli bychom se podle hosta Matyáše Zrna zamyslet nad tím, co bychom si přáli pro budoucnost. Pozastavuje se třeba nad tím, jakou náladu předáváme další generaci. Důležitější než otázka bydlení nebo finanční podpory Graubnerovi připadá chuť žít, a to nejen pro sebe, ale i pro druhé.
„Díky Bohu se nám daří tak, jak se nám nikdy v dějinách nedařilo. Jen jsme tak trošku pořád zůstali u toho naříkání.“ Mohli bychom už přestat naříkat a spíš se dívat, co dobrého můžeme udělat pro druhé, nabádá duchovní.
Dodává, že je důležité, aby dnešní rodiče předali svým dětem i představu rodiny. „Rodiny, která může vychovávat daleko kvalitněji, než když vychovává jeden.“ „Jestli se v normální rodině podaří, že maminka vede dítě k tátovi a táta k mámě, tak dítě pochopí, že láska je směřování k třetímu.“
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-04:08 Těší arcibiskupa Jana Graubnera plné kostely na půlnočních? Objevuje se potřeba víry v mezních životních situacích? Je Česko skutečně tak ateistické?
04:08-10:38 Jak se církvi daří oslovovat lidi z šedé zóny mezi vírou a ateismem? Je mu líto, že se Vánoce v dnešní společnosti často redukují na svátky konzumu? Jaký má církev pohled na dramatický pokles porodnosti v České republice?
10:38-18:35 Měly by stát nebo společnost porodnost aktivně podporovat? Souvisí nízká porodnost s úpadkem religiozity?
18:35-22:20 Není kritický postoj církve k umělému oplodnění v rozporu s výzvou k vyšší porodnosti? Jak tráví Štědrý večer pražský arcibiskup? Jaké má Graubner vztahy s prezidentem?
22:20-27:56 Jsou setkání s prezidentem spíše společenská, nebo řeší i duchovní a etická témata? Je v kontaktu i s premiérem? Jak s odstupem času hodnotí církevní restituce?
27:56-29:42 Daří se dnes církvi vychovávat novou generaci kněží a odborníků, kteří zvládnou i správu majetku? Vystupuje v politických a společenských tématech záměrně zdrženlivěji než jeho předchůdce Dominik Duka?