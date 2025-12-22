"Nerad bych se věšel." Filozof před Vánoci rozebírá asistovanou sebevraždu

„Mám-li nějakou představu pekla, pak to, že ležím v LDN se třemi jinými stařečky, běží televize a já už nemůžu vstát, abych to vypnul,“ říká filozof a spisovatel Stanislav Komárek. Sám patří k těm, kdo volají po povolení eutanazie.
V minulosti nemocný buď brzy zemřel, nebo se brzy uzdravil, konstatuje Komárek. Na to, že je pokrok vědy schopen člověka držet dlouhá léta v podivném mezistádiu, prý nejsme připravení. „I v tomto ohledu se lze spoléhat na svépomoc, ale velice nerad bych se jednou věšel na okenní kličce v LDNce na WC.“
Potřebné úkony k eutanazii by podle hosta Matyáše Zrna měl dělat člověk sám, v horším případě nějaká specializovaná firma. A také by bylo potřeba ohlídat, aby se z práva záhy nestala povinnost. „Rozhodování by mělo být vždy u toho subjektu a nikdy by ho neměl dělat třeba zdravotník,” zdůrazňuje filozof.
Možnost dobrovolně odejít z tohoto světa by se také měla vyhnout reklamní propagaci, myslí si. „Nemělo by se jednat o věc, která by se šířila reklamou: Jste unavení životem, už vás nemá nikdo rád, v kloubech vám vrže? My máme pro vás zdarma a bezbolestně úžasné řešení. Zavolejte firmu Převozník Cháron.“
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-07:48 Jak by Stanislav Komárek jako filozof vysvětlil smysl Vánoc v převážně ateistické společnosti?
07:48-13:39 Co mu přinášejí pobyty v absolutní tmě a jak probíhají? Vnímá je jako svého druhu přípravu na smrt?
13:39-20:52 Měla by být eutanazie řešením pro společnost, kde přibývá nemohoucích seniorů a ubývá pečujících? Jak zabránit tomu, aby se z práva na eutanazii stala společenská povinnost?
20:52-24:38 Jak si poradit s problematikou eutanazie u duševně nemocných lidí? Čím si Komárek vysvětluje dramaticky klesající porodnost v Česku?
24:38-31:33 Existuje z demografického propadu cesta ven? Může AI reálně nahradit mezilidské vztahy?
31:33-34:22 Není běžná komunikace s AI zkrátka jen moderní verze vyhledávání informací? Co udělá AI se vzděláváním?
34:22-37:39 Nehrozí při závislosti na digitální paměti nový středověk?