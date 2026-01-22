Z Bruselu se šíří válečný fanatismus. Mainstream se rozhodl jít do války

Se současnou českou vládou toho máme mnohem víc společného, než s tou předchozí, konstatuje při své první návštěvě od návratu Andreje Babiše do premiérského křesla maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. „Troufám si říct, že v těch nejdůležitějších otázkách jsme na jedné lodi.“
Díky úspěchu hnutí ANO v tuzemských volbách má navíc unijní frakce Patrioti už dva premiéry. „Z hlediska významu je velký rozdíl, pokud jste na Evropské radě sám nebo máte spojence. Je to úplně jiná situace. A když do této skupiny připočteme ještě slovenského premiéra, pak mohu říct, že vzniká velmi speciální a velmi silná středoevropská skupina.“
Szijjártó věří, že s novou českou vládou dojde i ke vzkříšení Visegrádské čtyřky. Potřeba je prý návrat konsenzu, podle kterého se nechají stranou témata, ve kterých spolu členové skupiny nesouhlasí a pozornost budou věnovat tomu v čem se naopak shodnou. Právě tento konsensus byl prý narušen s vypuknutím války na Ukrajině a válečným fanatismem, který se šíří z Bruselu. „Naše rozdílné postoje k válce otrávily všechny ostatní oblasti spolupráce. Dokonce i ty oblasti, kde jsme byli zcela zajedno.“
Ministr zahraničí Maďarska kritizuje, že v Bruselu je na vše nahlíženo optikou války. „Pokud jste jen trochu mimo mainstream, okamžitě jste odsouzen a stigmatizován jako Putinův špión, přítel Ruska nebo kremelský propagandista. … O ničem nelze diskutovat, aniž by se vzala v úvahu válka. Podle mě se evropský mainstream v zásadě rozhodl jít do války. Válku na Ukrajině považují za něco, čeho jsou součástí.“
Ve Spotlightu Matyáše Zrna přišla řeč i na slovensko-maďarské vztahy. Ty dnes po období klidu kalí novela trestního zákona, která kriminalizuje zpochybňování Benešových dekretů. „Pro nás je princip kolektivní viny naprosto nepřijatelný. Je naprosto nepřijatelné, že se o tom vůbec musíme v Evropě 21. století bavit,“ komentuje maďarský ministr.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-06:26 Jaké změny ve vzájemných vztazích od nové české vlády maďarský ministr zahraničí očekává? Jak vzniklo přátelství mezi Viktorem Orbánem a Andrejem Babišem?
06:26-10:12 Očekává s novou českou vládou obnovení visegrádské spolupráce? Šíří se z Bruselu válečný fanatismus?
10:12-15:05 Je Rusko pro Evropu hrozbou? Jaká je maďarská představa míru nebo příměří na Ukrajině? Není kus odpovědnosti také na ruské straně?
15:05-21:37 Kdo bránil uzavření dohody v roce 2022? Změnila se mezinárodní váha Maďarska po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu? Proč se Szijjártó setkal s Nicolásem Madurem?
21:37-25:31 Jaká je dlouhodobá geopolitická strategie Maďarska? Je Maďarsko závislé na dodávkách ruského plynu a ropy?
25:31-30:38 Proč jsou vztahy Maďarska s Ukrajinou stále napjaté a snažil se Viktor Orbán situaci zlepšit? Jak se maďarská vláda dívá na slovenskou novelu trestního zákona, která kriminalizuje zpochybňování Benešových dekretů?
30:38-32:56 Jaká je aktuální situace ohledně zmrazených evropských fondů pro Maďarsko?