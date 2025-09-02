Spotlight

Dopadová studie ke Green Dealu existuje. Je to strašně nebezpečné, varuje poslanec

včera
"Měli bychom si přiznat, že Green Deal ve své podstatě není o ekologii a životním prostředí. Je to prostě o přerozdělování. Je to náboženství, je to ideologie," tvrdí poslanec za ODS a člen výboru pro energetiku Václav Král, který je od roku 2017 také předsedou představenstva Teplárny České Budějovice.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-05:30 Opravdu vláda nezavede nové emisní povolenky na topení a dopravu? Proč se ETS (systém obchodování s emisemi) řeší až teď, když už v Evropské unii funguje léta? 

05:30-10:09 Jsou odpovědní Babiš i Fiala? Co jsou základní problémy Green Dealu a jaké řešení nabízí Česká republika? Jak zlepšit situaci se zateplenými domy, jejichž majitelé nedosáhnou na dotace ani úvěry?

10:09-16:06 Proč ještě není schválený sociálně klimatický plán? Je Green Deal ideologie přerozdělování? Co může ČR dělat v rámci unijních limitů a jak nastavit energetický mix?

16:06-21:12 Kdo zaplatí posílení distribuce obnovitelných zdrojů? Neprohlubujeme sociální rozdíly? Jak se dá dálkové teplo "oduhlíkovat"?

21:12-27:23 Proč vláda sociálně klimatický plán nepředložila v termínu? Kolik stojí tepelné čerpadlo a zateplení pro běžný rodinný dům? Jaká je cesta pro ty, kteří nezvládnou snížit energetickou náročnost ani s dotacemi?

27:23-31:14 Budou platit výjimky? A co možnost topení dřevem nebo biomasou? Má ještě Česká republika možnost něco změnit?

 
