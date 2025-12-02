Spotlight

"Na rukavice pozor." Epidemiolog Prymula o žloutence: Jak velký má Česko problém?

Tým Spotlight Tým Spotlight
před 7 hodinami
Epidemie žloutenky v České republice se skutečně trochu vymkla kontrole, uznává epidemiolog Roman Prymula. "Zásadní problém je v tom, že dětská populace nemá příliš viditelné příznaky, ba naopak – téměř 90 procent má v podstatě tak mírný průběh, že to není vidět. Infekční ale jsou."

Opatření, která se aktuálně přijímají, jsou podle hosta Zuzany Tvarůžkové dostatečná, proto by adventní čas setkávání neměl přinést zásadní zhoršení situace. Varuje ale před osaháváním zboží třeba na trzích: "Na površích ten virus přetrvává obrovsky dlouho - jsou to týdny." Doma proto radí jakékoliv nákupy opláchnout a dezinfikovat.

Tak velké epidemii dnes čelíme proto, že třeba v domácnosti s nakaženým dítětem je prakticky nemožné udržet dezinfikovanou toaletu, na které se střídá celá rodina. Rizikové jsou pak samozřejmě také prostředky městské hromadné dopravy.

"Docela kuriózní diskuze se vedou o tom, jestli se ochráním tím, že si vezmu třeba kožené rukavice," říká Prymula. "V řadě případů je to úplně kontraproduktivní, protože zatímco na pokožce ten virus vydrží řádově čtyři až pět hodin, tak když si vezmu koženou rukavici, může na ní virus vydržet třeba čtyři týdny."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:31 Co chybí k účinné ochraně proti rychlému šíření žloutenky a jak snadno se lidé mohou nakazit? Vymkla se epidemie žloutenky v České republice kontrole? Může v šíření nákazy hrát roli i vyšší koncentrace lidí bez domova v Praze? Jak vypadají aktuální data?

04:31-10:03 Jaký vliv může mít na další šíření žloutenky advent? Kde by si lidé měli dávat největší pozor a jak by se měli chránit? Měla by se znovu zavést nějaká covidová opatření?

10:03-15:47 Jaká je situace ve školách a má smysl zavádět hygienická opatření? Děláme stále chyby při mytí rukou? V čem je hepatitida typu A zákeřná?

15:47-20:07 Zareagovaly úřady v Česku pozdě? O čem svědčí nedostatek vakcín a jak dlouho ještě může trvat?

20:07-25:25 Bylo ministerstvo při odhadu nákupu vakcín ve složité pozici? Kdo by se měl nechat očkovat? Co znamená, že vakcíny jsou pro organismus "minimálně zatěžující"?

25:25-28:59 Je prodělání žloutenky v těžké fázi pro člověka výrazně horší než podstoupit očkování? Jaký další vývoj epidemie Roman Prymula očekává? Jsou vidět regionální rozdíly? Jaký vliv budou mít chladné měsíce?

 
Spotlight Tým Spotlight Spotlight Video Video Aktuálně.cz Obsah Roman Prymula žloutenka video Spotlight Zuzany Tvarůžkové
Následující videa
"Trump je blázen." Otevřený rozhovor s bývalým agentem Mosadu Gadem Šimronem
37:46
"Trump je blázen." Otevřený rozhovor s bývalým agentem Mosadu Gadem Šimronem
Bude se zase zaklekávat? Byla to anomálie, za mě to nehrozí, říká šéfka daňové správy
39:36
Bude se zase zaklekávat? Byla to anomálie, za mě to nehrozí, říká šéfka daňové správy
Za to se Babiš pomstí. Dolejší popsal, co se dělo na Hradě, zlom přišel 12. listopadu
30:30
Za to se Babiš pomstí. Dolejší popsal, co se dělo na Hradě, zlom přišel 12. listopadu
Kohoutová: Máma říkala, že chlapi jsou trapní a debilní. Tudy nechci, tušila jsem
30:26
Kohoutová: Máma říkala, že chlapi jsou trapní a debilní. Tudy nechci, tušila jsem
Dotacemi k inovacím. Jak na to? Je potřeba jednat rychle
54:01
Dotacemi k inovacím. Jak na to? Je potřeba jednat rychle
Debata: Ústavy jsou jen špička ledovce. Péče o seniory bude stále vzácnější službou
59:20
Debata: Ústavy jsou jen špička ledovce. Péče o seniory bude stále vzácnější službou
"Trump je blázen." Otevřený rozhovor s bývalým agentem Mosadu Gadem Šimronem
37:46
"Trump je blázen." Otevřený rozhovor s bývalým agentem Mosadu Gadem Šimronem
Telemedicína je v Česku dobře nastartovaná, vyplatit se ale musí všem stranám
57:18
Telemedicína je v Česku dobře nastartovaná, vyplatit se ale musí všem stranám
Bude se zase zaklekávat? Byla to anomálie, za mě to nehrozí, říká šéfka daňové správy
39:36
Bude se zase zaklekávat? Byla to anomálie, za mě to nehrozí, říká šéfka daňové správy
Za to se Babiš pomstí. Dolejší popsal, co se dělo na Hradě, zlom přišel 12. listopadu
30:30
Za to se Babiš pomstí. Dolejší popsal, co se dělo na Hradě, zlom přišel 12. listopadu
Debata HN: Kyberbezpečnost v éře IT a kvantových počítačů
59:53
Debata HN: Kyberbezpečnost v éře IT a kvantových počítačů
Kohoutová: Máma říkala, že chlapi jsou trapní a debilní. Tudy nechci, tušila jsem
30:26
Kohoutová: Máma říkala, že chlapi jsou trapní a debilní. Tudy nechci, tušila jsem
Boom s velkými bateriemi? Investoři zájem mají, projekty ale nejsou připravené
1:18:16
Boom s velkými bateriemi? Investoři zájem mají, projekty ale nejsou připravené