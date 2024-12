Byla půlrok na ruské samotce: Měla jsem postel a půl metru místa, ale nezlomili mě

"Říkali mi, že jsem byla silná, ale to by přežil každý, protože nemáte na vybranou," říká novinářka Alsu Kurmaševová, která strávila devět měsíců v ruské vazební věznici a nakonec byla odsouzena k šesti a půl letům vězení za šíření nepravdivých informací o ruské armádě. Ve vazbě bojovala s nemocemi i nekonečnými hodinami čekání. Jak moc se na ní věznění podepsalo a na co se nedá připravit?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:08-05:39 Co pro Alsu Kurmaševovou po devíti a půl měsících strávených v ruském vězení znamená svoboda a jakým slovem by vystihla dobu strávenou ve vězení? Mohla novinářka vždy pracovat svobodně a vracejí se jí často vzpomínky na momenty, které jí změnily život? 05:39-17:32 Na co Kurmaševová myslela poté, co byla v Rusku zatčena, a jak vydržela šest měsíců v izolaci? Co následovalo po jejím zadržení, jak dlouhý výslech absolvovala a na co z vazebního prostředí nebyla připravena? 17:32-22:31 Musela Kurmaševová čelit ve vazbě agresi a dostávalo se jí nějaké zdravotní péče? Poznamenal nějak novinářku čas strávený v ruské vazbě a přemýšlela dříve nad tím, jestli jí kritika války na Ukrajině zkomplikuje život? 22:31-28:11 Na co se v této válce nesmí podle Kurmaševové zapomínat a v čem Západ Rusko nechápe nebo nemůže chápat? Má novinářka ve svém okolí někoho, s kým se kvůli podpoře současného režimu rozloučila, a podcenil Západ záměry a sílu Putinova režimu? 28:11-35:26 Jak moc klíčové pro propuštění Kurmaševové bylo, že se jí zastala řada veřejně známých institucí a jaké kontakty se muž Kurmaševové ve snaze o její osvobození snažil zapojit? Co prožívá máma, která je odloučená od svých dětí, a věří novinářka tomu, že se jednou bude moci do Kazaně vrátit?