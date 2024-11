Zbraně, o kterých se Ukrajině ani nesní. Bříza řekl, jak může Trump tlačit na Putina

"Kdyby se Donald Trump rozhodl nedodržet závazky vůči Ukrajině, tak vydá signál vůči ostatním spojencům Spojených států na celém světě. To on určitě nechce a také se nechce zapsat do dějin jako ten, který cokoliv prohrál," říká bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza. Jak vnímá jeho byznysový přístup k politice a co jeho napojení na miliardáře Elona Muska?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:08-05:34 Na jakou jízdu by se spojenci Spojených států měli po vítězství Donalda Trumpa připravit a s jakou razancí do svého druhého mandátu Trump vstupuje? Může se Viktoru Orbánovi vyplatit otevřená podpora Trumpa a jaký přístup může Elon Musk přinést do americké administrativy? 05:34-11:03 Jak by se měla Evropa chovat, aby nemusela poslouchat další ataky na soběstačnost ze strany USA, a je reálné, že by Spojené státy nedodržely závazky plynoucí z členství v NATO? 11:03-17:34 Může být Trumpova politická nevyzpytatelnost v něčem výhodná a co vítězství znovuzvoleného prezidenta může znamenat pro Kreml? Jsou spekulace o tom, že Trump hodí Ukrajinu přes palubu, přehnaně ustrašené a jaké varianty tlaku na Moskvu Spojené státy ještě mají? 17:34-21:08 Ví americká administrativa, kam nesmí Rusko pustit a do jak delikátní pozice se Spojené státy dostaly? Vnímá Vlastislav Bříza spolupráci mezi Ruskem a Severní Koreou a mohlo by něco osu mezi Ruskem, Íránem, KLDR a Čínou ze strany USA rozhodit? 21:08-29:29 Mají Spojené státy na chování Íránu zásadnější vliv a mají Spojené státy vůči Íránu vzhledem ke vznikajícímu jadernému programu respekt? Na co by si USA měly dát větší pozor a co by Trumpova politika mohla způsobit na poli byznysu?