Zalžete a riskujte, že vás někdo nebude mít rád. Expert poradil, jak přežít Vánoce

"Jestli mám skutečně morální a etickou potřebu pomáhat lidem ze samoty, proč to nedělám 365 dní v roce," říká psycholog Dalibor Špok, podle kterého si o svátcích často buď spravujeme svědomí, nebo se snažíme naplnit falešnou a komerční představu o tom, co nás udělá šťastnými. Jak o Vánocích nalézt rovnováhu, abychom nezranili okolí a zároveň si svátky opravdu užili? A je to vůbec možné?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:08-04:47 Co může být před Vánoci největším tlakem na psychiku a jak s obavami, že něco nestihnu nebo neseženu, pracovat? Těší se psycholog Dalibor Špok na Vánoce a má z nich nějaký stres? 04:47-09:21 Co pro Špoka znamenají vánoční svátky a co je hlavním symbolem Vánoc? Jaký význam mohou mít Vánoce pro nevěřící a jak čelit požadavkům rodiny spojeným s každoročními zvyky? 09:21-14:38 Jak nepodléhat romantickým představám o Vánocích z filmů a čím bychom měli sváteční dny odlišit od těch obvyklých? Jak se dá úzkost spojená s Vánoci minimalizovat a patří k Vánocům bilancování a plánování budoucnosti? 14:38-20:05 Kde se vzal tlak společnosti na rodinná a přátelská setkávání během Vánoc a proč neplatí tvrzení, že by o Vánocích neměl být nikdo sám? Jak někomu z rodiny taktně říct, že na rodinné setkání nepřijedu, a je možné použít milosrdnou lež? 20:05-26:01 Jak se dá vyhnout případným konfliktním situacím, které mohou u rodinných setkání nastat, a jak komunikovat s někým, s kým nedokážu najít společnou řeč? Kdy se z Vánoc stala konzumní záležitost a má Špok pochopení pro ty, kteří se kvůli vánočním dárkům zadluží? 26:01-29:46 Jak se mohou rodiče vypořádat s tlakem spojeným s nákupem drahých dárků a je lepší, když si dítě projektuje své zklamání do Ježíška, nebo je lepší komunikovat s ním na rovinu?