Čermák: Kdejaký pitomec zkoušel, co zvládnu. Měl jsem metodu, jak z toho vybruslit

"Do jisté míry jsem bojovník. Spousta věcí se mi v životě nepodařila, ale vždycky jsem se pokusil znovu vstát," říká herec Hynek Čermák. V rozhovoru se Zuzanou Tvarůžkovou popisuje, jak "destruktivní" umí herecká profese být i co si zažil kvůli své vizáži. Jaké to je, když vás lidé na ulici poznávají, a dá se vyhnout nechtěné konfrontaci? A proč se Čermák nezvládá dívat na své filmy?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:08-04:42 Mívá herec Hynek Čermák ještě dětské sny a stýská se mu ještě po létání? Cítí se být duší dobrodruh nebo bojovník a jaké příhody přitahuje jeho fyzické vzezření? 04:42-10:21 Chybí herci Dejvické divadlo, které před dvěma lety opustil, a jak se mu po odchodu otevřel tvůrčí svět? Čím Čermáka účinkování v muzikálu obohatilo a jak se mu povedlo vymanit se z náročného kolotoče divadla? 10:21-15:53 Jak rychlé pracovní tempo udržuje Čermák nyní a co jej povzbuzuje v udržování si energie potřebné k divadelním představením? Je na sebe Čermák při hodnocení sám sebe přísný a jak mu změnil život Český lev, kterého obdržel za vedlejší roli ve filmu Nevinnost? 15:53-22:12 Jak vážně bere herec filmovou a divadelní kritiku a co odhalí špatnou komedii? Co Čermák na své herecké cestě zjistil sám o sobě a jak se zbavuje nánosu negativních postav, které ve filmech často ztvárňuje? 22:12-26:38 Stává se mu, že jej lidé považují za postavu, kterou znají z televize, a proč nejraději jezdí po Praze na skútru? Jakou výpověď se pomocí svých fotografií snaží světu sdělit a o čem je komedie Koza aneb Kdo je Sylvie? 26:38-32:16 Chybí Čermákovi v současné společnosti více tolerance a co jej ve společenské debatě zaručeně rozčílí? Baví herce komunikace na sociálních sítích a jakou má zkušenost s herci a herečkami z mladé generace?