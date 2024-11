"Podívejte se, budou čistky." Bartoš řekl, co následovalo po konci Pirátů ve vládě

“Systém je možné dále rozvíjet, ukázaly analýzy,” říká bývalý ministr Ivan Bartoš o digitalizaci stavebního řízení a nechápe, proč vláda onu digitalizaci odsunula až na rok 2028. “To jsou tři roky, tak dlouho jsem nebyl ani na rezortu místního rozvoje,” zlobí se. Uznává exministr, že na selhání procesu digitalizace nese svoji vinu? A kdo jsou “kluci z ODS”, kterým prý Piráti šlápli na kuří oko?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-07:26 Co si bývalý ministr Ivan Bartoš myslí o zastavení jeho verze digitalizace stavebního řízení a uvažoval o tom, že by z politiky odešel úplně? Myslí si, že byla jeho verze stavebního řízení životaschopná, a připouští si, že se celý projekt nepovedl?

07:26-13:08 Vnímá Bartoš své odvolání premiérem Fialou úkorně a proč se jej rozhodl odvolat rok před koncem funkčního období? Kdo jsou "kluci z ODS", kterým měl Bartoš šlápnout na kuří oko, a proč podle Pirátů podlehla ODS tlakům byznysu?

13:08-17:02 Jsou pro Piráty zásadní funkce, nebo prosazení programového prohlášení vlády a proč kritizují vládu, ve které tři roky seděli? Trpěli Piráti v aktuální vládě a má Bartoš pocit, že digitalizaci stavebního řízení zpackal?

17:02-21:43 Proč podle Jakuba Michálka vládu fakticky řídí ministr financí Zbyněk Stanjura a ulevilo se Pirátům, když z vlády odešli? Co si Bartoš myslí o rozhodnutí ministra zahraničí Jana Lipavského ve vládě zůstat a jak velká ztráta to pro Piráty je?

21:43-25:28 Ví už Bartoš, komu při volbě nového vedení Pirátů hodí svůj hlas, a co musí strana udělat pro to, aby se vrátila zpět do vysoké politiky? Umí si Bartoš představit návrat Pirátů do koalice a po jakých voličích bude nyní strana sahat?

25:28-32:31 Jaká témata dokážou k Pirátům přitáhnout nové voliče a lituje Bartoš vstup do Fialovy vlády? Jakou variantu pro příští volby by Bartoš preferoval a s kým by za žádných okolností Piráti do vlády nevstoupili?