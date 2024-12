Ehl: S brutální proměnou německé ekonomiky se svezeme. Ale máme jednu malou výhodu

"Prožíváme největší změny. Svět se nemění lusknutím prstu, je to postupné," říká analytik HN a autor knihy Probouzení Martin Ehl, podle kterého se Češi neumí dívat na dění ve světě dostatečně s odstupem. Dokládá to, i jaké "podivné spojence" si země vybírá nebo jak závislá je třeba na německé ekonomice. Jak to změnit? A proč nám podle Ehla válka jako ta na Ukrajině nebo v Sýrii snad nehrozí?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:08-06:59 Má analytik Martin Ehl o budoucnost svých dětí obavy a proč se pustil do psaní nové knihy s názvem Probouzení? Proč čeští politici nedokážou využít svých schopností a kdo jsou nejbližši spojenci České republiky? 06:59-12:24 Jsme na tom lépe než Německo a můžeme se závislosti na této zemi někdy zbavit? Existuje naděje, že budeme v budoucnu na Německu méně závislí, a jak může výsledek předčasných německých voleb Česko ovlivnit? 12:24-17:45 Proč podle Ehla v dnešním světě rozhoduje síla a kde leží kompromis mezi přehnanou regulací a porušováním pravidel demokratického světa? Jak by měla vypadat koalice ochotných a jak silné Česko v Evropě a ve světě je? 17:45-24:18 Kdo v Evropské unii by měl být pro Českou republiku příkladem a umíme v Česku přemýšlet globálně? Je potřeba se smířit s tím, že v Evropě končí éra prosperity a bezpečí, a kolik má demokracie ještě času? 24:18-33:57 Přežije demokracie ve Spojených státech a kde je její úpadek v Evropě nejviditelnější? Hrozí Česku slovenská cesta a jsme dostatečně odolní vůči krizím?