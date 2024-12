Fialova vláda úplně zklamala. Roky čekala a nás to vyjde draho, říká Šnobr k energiím

„Z pohledu energetiky se nacházíme ve velmi složitém období. Když se vždycky bavíme o cenách energií a jejich výhledu, tak je si potřeba uvědomit, že investice do energetiky Evropa, včetně České republiky zásadně zaspala,“ varuje odborník na energetiku a minoritní akcionář ČEZ Michal Šnobr. Co všechno může s cenami ještě zahýbat? A proč je česká vláda v pozoru kvůli poplatkům za plyn v Německu?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-05:48 Mohou se české domácnosti těšit na energeticky příznivou zimu a kolik může koncový zákazník za plyn a elektřinu podle současného vývoje ušetřit? Co všechno může s cenou energií v příštích měsících zahýbat?

05:48-12:56 Jak je Česko připravené na zavírání uhelných elektráren a proč Fialova vláda nevyužila příležitostí na zavedení změn v energetickém průmyslu? Můžeme se spolehnout na levnější energie z jaderných bloků a kolik bude podle experta na energetiku Michala Šnobra výstavba jaderných bloků v Dukovanech stát?

12:56-19:50 Jak se navýšení poplatku za tranzit plynu z Německa může Česka dotknout a jak moc je Česko závislé na dodávkách plynu z Ruska? Co nejvíce rozhoduje při výběru dodavatele plynu a proč se Česku nedaří zbavit ropné závislosti na Rusku?

19:50-28:30 Jakým způsobem by podle Šnobra měly k energetice přistupovat politické garnitury a jak by Česko mělo do budoucna uvažovat o energetické soběstačnosti? Popasovalo se sousední Německo s energetickou koncepcí lépe a vyplácí se mu dotování přebytku elektřiny?

28:30-32:20 Dokáže český stát vytvořit vhodné podmínky pro ty, kteří by se do stavby plynových elektráren chtěli pustit, a stačila by Česku v budoucnu kombinace plynu, jádra a obnovitelných zdrojů? A jak rychle Česku ujíždí v energetice vlak?